Nicoletti: "Paratici ha fatto un sondaggio con Conte prima di prendere Grosso alla Fiorentina"

Secondo l'intermediario, il dirigente viola avrebbe contattato Conte

Nel corso del suo intervento a Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Garrisca al Vento”, il consulente e operatore di mercato Costantino Nicoletti ha rivelato importanti dettagli sul futuro di Robin Gosens e sulla recente scelta dell'allenatore in casa viola.

Le parole sul futuro di Robin Gosens

Riguardo alla situazione dell'esterno tedesco, attualmente in prestito allo Schalke 04 ma di proprietà del club gigliato, Nicoletti ha spiegato come il recente problema al ginocchio rischi di compromettere l'obbligo di riscatto:

"Il suo riscatto è legato a un determinato numero di presenze, neanche tanto alto da raggiungere per la verità, si parla di 15-16 ovviamente da 45 minuti. Visto che fin qui il giocatore ne ha fatte solo 6 ed ha subito un brutto infortunio al ginocchio, di cui va ancora stabilita l'entità precisa, potrebbe non raggiungere la condizione per il riscatto obbligatorio."

Sui possibili scenari per il termine del campionato, l'operatore di mercato ha aggiunto:

"Se dovessero essere confermate le previsioni poco ottimistiche, a fine stagione potrebbe dunque tornare alla Fiorentina o comunque a quel punto tutto dipenderebbe dalla volontà dello Schalke di spendere quei 2 milioni e mezzo per lui."

Il retroscena sulla panchina viola

Nicoletti si è poi soffermato sulle manovre della dirigenza per la guida tecnica della squadra, svelando i contatti avvenuti nei mesi scorsi prima dell'ingaggio di Fabio Grosso: