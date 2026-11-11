L'analisi Corriere fiorentino: "Molti talenti ceduti. Amatucci e Comuzzo chiamati dall'U21. Per Braschi poche presenze ma 3 gol"

Il dilemma dei giovani: tra cessioni dolorose, le chiamate in Under 21 per Amatucci e Comuzzo e l'ottimo impatto sottoporta di Braschi con pochi minuti

Se al Viola Park lavora una delle rose con l’età media tra le più basse del campionato, in giro per l’Italia e l’Europa esiste un’altra Fiorentina: quella dei giovani lasciati partire — a titolo definitivo o temporaneo — alla ricerca del proprio spazio nella mappa calcistica. Il tema gioventù è da sempre dibattuto, a maggior ragione dopo la trattativa che ha portato Kayode nel gennaio 2025 al Brentford per 18 milioni: il classe 2004 ha più che raddoppiato il proprio valore, è nel mirino delle big di mezza Europa e a settembre ha esordito con gol con la Nazionale maggiore.

Proprio in azzurro, ma con l’Under 21, si metteranno in mostra due elementi legati da una storia controversa con i colori viola: Amatucci e Comuzzo. Il centrocampista, dopo appena 20 minuti in prima squadra e tre prestiti, è stato ceduto a titolo definitivo al Deportivo La Coruña per una cifra di poco superiore ai 2 milioni: i viola hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita. In Spagna la scommessa è stata vinta e a Firenze viene considerato un rimpianto: titolare in 8 partite su 9 in Liga, il classe 2004 abbina qualità — 65,4 tocchi a partita, 91% di accuratezza nei passaggi con sole 7,7 palle perse di media — a un sorprendente volume difensivo (2,9 contrasti e 3,4 recuperi). A disposizione di Baldini c’è anche Comuzzo, trasferitosi al Torino in prestito oneroso con riscatto fissato a circa 19 milioni. Impiegato come centrale di sinistra in una difesa a tre, ha ricevuto da Abate massima fiducia pure dopo gli errori, ritrovando quella continuità smarrita a Firenze. Spera in questo un altro granata, a Torino in prestito oneroso con riscatto fissato a 9 milioni, come Fortini: il classe 2006 è però ai box per un problema agli adduttori.

A proposito di difensori, la Fiorentina osserva con soddisfazione la crescita di Kouadio. Il 20enne, in prestito secco al Monza, è secondo in A per intercetti (2,4 ogni 90 minuti) e grazie al lavoro con Juric ha guadagnato la chiamata di Mancini ad ottobre. Con le prestazioni di De Gea sotto esame è tornato d’attualità il futuro di Tommaso Martinelli, in prestito all’Avellino: il portiere toscano sta vivendo la sua prima stagione intera da titolare, e in 11 giornate ha subito 11 reti con 3 clean sheet e il 75,6% di parate sui tiri in porta.

In Serie B sono altri i giovani in prestito come Rubino, 3 gol con la Carrarese, Caprini (al Cesena) e Kospo, fermo a sette minuti in campo con il Mantova. Chi ha sfruttato il campionato cadetto per il grande salto è Favasuli: la sua ascesa al Napoli si è fermata solo per un infortunio, con la Fiorentina che ha incassato 3,6 milioni grazie al 50% sulla futura rivendita conservato dai tempi del passaggio al Catanzaro.

La linea verde è collegata anche alla Svizzera: qui proseguono i percorsi di Jonas Harder (al Basilea per 2 milioni con il 50% sulla futura rivendita, 11 presenze in Super League) e di Riccardo Braschi, al Thun a titolo definitivo: nonostante i soli 237 minuti giocati (anche per problemi fisici) è già a quota 3 gol. Il futuro della Fiorentina si gioca così su due tavoli diversi: quello del Viola Park, con una rosa giovane su cui continuare a lavorare, ma anche quello legato a un gruppo di talenti diviso tra rimpianti, la possibilità di rientrare a Firenze e la necessità di spiccare il volo altrove.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino