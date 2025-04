Dal passaggio al 3-5-2 la Fiorentina ha raccolto 11 punti in 6 partite, solo 2 volte ha subito goal

Si giocherà domani nel giorno di Pasquetta la partita tra Cagliari e Fiorentina valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che ha una duplice importanza per entrambe le squadre, il Cagliari infatti è alla ricerca dei punti necessari per blindare la salvezza, la Fiorentina dal canto suo invece ha bisogno di punti per puntare ad un piazzamento nelle coppe europee la prossima stagione.

Il momento della Fiorentina in campionato è tutto sommato positivo, la squadra viola infatti non perde dal 9 Marzo quando ha giocato al Maradona contro il Napoli. Un punto di svolta sicuramente è stato il cambio modulo e il conseguente passaggio al 3-5-2, con la Fiorentina che da quel momento ha raccolto 11 punti in 6 partite frutto di 3 vittorie ,2 pareggi e 1 sconfitta.

Con questo modulo è tornata ad avere buoni numeri soprattutto la difesa viola visto che su 6 partite ha mantenuto la porta di De Gea inviolata 4 volte, grazie anche alle parate del super portiere Spagnolo. Per dare una svolta definitiva servirebbero però due vittorie con Cagliari e Empoli, perché il grosso problema della Fiorentina in stagione sono le gare contro le piccole, mentre contro le grandi la squadra di Palladino ha sempre fatto bene a prescindere dal modulo