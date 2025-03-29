Dal Messico: Fiorentina sempre sulle tracce di Quiñones dell'Al-Qadisiya. Possibile offerta in estate

Il calciomercato non dorme mai. E dal Messico arrivano già dei nomi in orbita Fiorentina. Stando quanto riportato da Nacion Futbol, il club viola sarebbe sulle tracce di Julián Quiñones, ttaccante cla...

A cura di Redazione Labaroviola 29 marzo 2025 14:00

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