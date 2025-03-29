Dal Messico: Fiorentina sempre sulle tracce di Quiñones dell'Al-Qadisiya. Possibile offerta in estate
Il calciomercato non dorme mai. E dal Messico arrivano già dei nomi in orbita Fiorentina. Stando quanto riportato da Nacion Futbol, il club viola sarebbe sulle tracce di Julián Quiñones, ttaccante cla...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2025 14:00
Il calciomercato non dorme mai. E dal Messico arrivano già dei nomi in orbita Fiorentina. Stando quanto riportato da Nacion Futbol, il club viola sarebbe sulle tracce di Julián Quiñones, ttaccante classe ‘97, messicano ma di origini colombiane: la sua carriera si è svolta pressoché interamente in patria, salvo migrare poi nella ricca Saudi Pro League nell’estate del 2024 all'Al-Qadisiya. Stando quanto si legge, nonostante una buona stagione a livello di marcature, l'attaccante potrebbe già lasciare il campionato.