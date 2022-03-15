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Dal centro sportivo dell'Inter, De Vrij non recupera per la Fiorentina, ce la fa invece Brozovic

Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij tentano il recupero lampo in vista del match di sabato a San Siro con la Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2022 17:52
Dal centro sportivo dell'Inter, De Vrij non recupera per la Fiorentina, ce la fa invece Brozovic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Dal centro sportivo nerazzurro Suning Angelo Moratti giungono notizie confortanti per l'Inter, un po' meno per la Fiorentina. Marcelo Brozovic, che era stato costretto a saltare il match di Torino per l'infortunio patito ad Anfield contro il Liverpool, quasi certamente recupererà per il match di Sabato contro gli uomini di Italiano. Discorso completamente diverso, invece, quello relativo a Stefan De Vrij. L'ex Lazio sarà infatti costretto a restare ai box , rinuncerà alla chiamata della sua nazionale e rientrerà direttamente per il big match contro la Juventus in programma il prossimo 3 aprile dopo la sosta.

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