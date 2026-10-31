Dabo, il retroscena agghiacciante su Astori: "Scherzammo sulla morte poche ore prima della tragedia"

Dabo rievoca la drammatica notte del 4 marzo 2018

A distanza di otto anni dalla tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, l'ex centrocampista Viola Bryan Dabo ha rievocato i drammatici eventi della mattina del 4 marzo 2018 al podcast francese Addict O Foot.

"La sera prima della partita stavamo parlando tra compagni proprio del tema della morte. Ci chiedevamo quasi scherzando: "Se dovessi morire domani, a chi lasceresti i tuoi beni?". Davide se n'è andato soltanto sette o otto ore più tardi. Non riuscivamo a darci una spiegazione logica. Soltanto il giorno precedente ci eravamo sottoposti all'elettrocardiogramma di squadra e due giorni prima avevamo fatto gli esami del sangue. Tutti i parametri risultavano perfetti".

"Per un paio di mesi mi capitava di svegliarmi all'improvviso nel cuore della notte con la mano appoggiata sul petto. Ero tormentato dal terrore che potesse succedere la stessa cosa anche a me".