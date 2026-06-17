Da Torino scrivono: "Gudmundsson resta un'opzione per la Juventus. La Fiorentina lo valuta 15 milioni"
Gudmundsson sembra rientrare nei piani della Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 17:44
La Juventus avrebbe individuato in Gudmundsson il giocatore ideale per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Mirko di Natale, giornalista per Tuttojuve.com, la Fiorentina lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. Sul proprio profilo X infatti il giornalista ha affermato che l'attuale giocatore viola resta un'opzione da valutare per i bianconeri.