Da Siviglia: "Troppo bassa la prima offerta della Fiorentina per Oso. C'è una clausola da 20 milioni"

Il Siviglia ha rifiutato la prima offerta della Fiorentina per Oso, il club vorrebbe una cifra vicina a quella della clausola

Secondo quanto riportato dal media Spagnolo ABC la Fiorentina avrebbe fatto passi concreti per Oso del Siviglia. Infatti da Siviglia riportano: "La Fiorentina ha inviato la prima offerta ufficiale al Siviglia per Oso, offerta che però è stata rifiutata dagli Andalusi perché molto distante dalle loro richieste. Il club spagnolo inoltre sta lavorando al rinnovo del contratto del calciatore, contratto che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Una cifra che è molto vicina alle richieste che ha il club per vendere il calciatore, infatti il Siviglia per problemi economici non potrà reinvestire tutto i soldi che incassa, di conseguenza è disposta a cedere calciatori solo se la cessione ha un forte impatto sul bilancio."