Da Monza: “La Fiorentina prepara l’offerta di 18 milioni più prestito di Sottil per Colpani”

Dopo il passaggio di Raffaele Palladino alla Fiorentina, la società viola passa in rassegna nuove idee di mercato. Secondo le voci delle ultime ore, si guarda ancora in casa Monza, alla ricerca di nuove soluzioni per il centrocampo: al centro di queste ci sarebbe “Il Flaco” Andrea Colpani, autore di una buona stagione con i brianzoli, realizzando 8 gol e 4 assist. Secondo quanto riporta Monza News, la Fiorentina starebbe preparando un’offerta per lui, mettendo sul piatto quasi 18 milioni di euro, con bonus, più il prestito di Riccardo Sottil. La società biancorossa chiede circa 20 milioni per la cessione del classe ’99.

PEDULLÀ: “LA FIORENTINA È FREDDA SU COLPANI PER ORA. PINAMONTI NELLA LISTA PER L’ATTACCO VIOLA”