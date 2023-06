Da Genova: il Napoli non riscatterà Bereszynski. Ipotesi calda per la Fiorentina

Il Napoli non pagherà i due milioni di euro per riscattare Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Come riporta il Secolo XIX, il terzino farà ritorno a Genova, ma il suo futuro sembra lontano dal club blucerchiato. Ad ammetterlo è lo stesso Bereszynski, impegnato in Polonia con la nazionale: “Ci sarà tempo per pensare al futuro. È troppo presto per giudicare se resterò alla Sampdoria. Sicuramente cercherò la soluzione migliore per me. Per quanto riguarda la Samp, stavo aspettando di vedere cosa sarebbe successo. Il mio contratto con questa squadra è valido ancora per qualche anno, ma cercherò la soluzione migliore per me stesso. Discuteremo con il club il modo migliore per risolvere questo problema. Ci sarà ancora tempo per quello”.

Ripartire dalla Serie B non sembra essere nei piani di Bereszynski. Una delle ipotesi più calde è quella che porterebbe il terzino polacco a vestire la maglia della Fiorentina. Ritroverebbe il direttore sportivo Daniele Pradéche lo aveva portato a Genova nel gennaio del 2016.