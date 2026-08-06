Da Genova: “Il Genoa cerca un attaccante. Il preferito è Piccoli, è il nome che stuzzica di più”

I rossoblu hanno messo nel mirino Roberto Piccoli

Il Genoa continua a muoversi su più tavoli per regalare a Daniele De Rossi gli ultimi rinforzi richiesti. La priorità resta il centravanti e il nome che stuzzica maggiormente è quello di Roberto Piccoli, già protagonista di una breve parentesi in rossoblù nel 2022. Dopo i 12 gol realizzati con il Cagliari, la Fiorentina ha investito circa 25 milioni di euro più bonus per portarlo a Firenze, ma la sua prima stagione in viola non è stata all'altezza delle aspettative. I buoni rapporti tra il Genoa e la dirigenza viola potrebbero favorire un dialogo, anche se resta da capire se la Fiorentina deciderà di aprire alla cessione del giocatore, seguito con interesse anche dalla Lazio.Sul taccuino della dirigenza rossoblù - scrive Il Secolo XIX nella sua edizione odierna - restano infatti Robbie Ure, attaccante scozzese del Sirius, e George Ilenikhena, nome emerso nei colloqui con l’Al-Hittad. Lo riporta TMW