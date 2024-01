Curva Nord Udinese: “Nessuno ha sentito questi fantomatici cori razzisti a Maignan, non ci sono prove”

Non sono passate nemmeno 48 ore dagli episodi di Udine, con Mike Maignan vittima di insulti di stampo razzista da parte di alcuni tifosi dell’Udinese sistemati dietro alla sua porta nel corso della sfida tra bianconeri e rossoneri sabato, che già sorgono le prime controversie. Una pagina Instagram legata al tifo organizzato friulano, Curva Nord Udine Amarcord, ha di fatto attaccato Mike Maignan, accusandolo di essere stato l’unico ad aver sentito dei “fantomatici” cori razzisti.

Il comunicato della Curva Nord bianconera: “Una cinquantina di telecamete, microfoni, forze dell’ordine, 25.000 persone allo stadio e l’unico ad aver sentito questi fantomatici cori razzisti è stato Maignan??? Presidente Fifa che rimane indignato dopo aver lucrato tutto il possibile sul calcio, presidente CONI che condanna ovviamente il gesto che però non è stato verificato da nessuna forza dell’ordine o giudice sportivo! Gente che condanna la nostra curva perché Tizio ha sentito al bar la mamma di Caio a cui la sorella di Sempronio gli ha detto che l’amico ha visto al tg che… Ma di cosa stiamo parlando?! Come le pecore, in tv o nei social dicono una cosa e tutti ci credono? Prima di diffamare una tifoseria, una gente, un popolo che ci siano delle prove almeno”.