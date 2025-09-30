Curva Fiesole squalificata giovedì in Conference, la parte più calda del tifo viola sarà in tribuna Maratona
Giovedi sera la Fiorentina tornerà protagonista al Franchi in Conference League contro il Sigma Olomouc, ma la Curva Fiesole (presente in Ferrovia causa lavori) dovrà scontare la seconda e ultima gior...
Giovedi sera la Fiorentina tornerà protagonista al Franchi in Conference League contro il Sigma Olomouc, ma la Curva Fiesole (presente in Ferrovia causa lavori) dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica inflitta dalla Uefa dopo gli episodi avvenuti in occasione della semifinale contro il Betis, avvenuta a Maggio. La squalifica fu accompagnata da una sanzione importante a causa del comportamento dei tifosi responsabili del lancio e accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti e disturbo della folla; la Curva Fiesole ha già scontato la prima giornata di squalifica nei Play Off. Questo non ha fermato però la tifoseria più calda della Fiorentina a trovare un modo per sostenere la squadra, infatti, giovedì sera saranno presenti in Tribuna Maratona, dove proveranno a ricreare il loro clima distintivo, tipico del settore emblema della squadra Viola. Magari non ci saranno coreografie plateali ma gli Ultras saranno presenti e con la stessa identica passione e intensità, solo in un settore diverso. Sembra un segnale di compattezza e speranza per cercare di reagire alle difficoltà presenti nel campionato e provare a tracciare nel modo migliore, invece, il cammino europeo della maglie Viola.