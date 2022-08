Curiosità, record e statistiche nella storia della Viola

Nelle scommesse Italia del campionato di Serie A 2022 – 2023 la vittoria dello Scudetto Viola è quotata a 101 e se da un punto di vista numerico potrebbe sembrare impossibile, analizzando l’aspetto statistico nella storia della massima serie, subito viene fuori la prima curiosità.

Statistiche della Viola nella Classifica perpetua di Serie A

Nella classifica perpetua relativa alla Serie A, riguardo i punti totali ottenuti dalle squadre che dal 1929 hanno partecipato al campionato a girone unico, la Fiorentina si trova al quinto posto con 86 partecipazioni totali e 3439 punti messi in cassaforte. La Viola ha giocato un totale di 2838 gare vincendone 1118, pareggiandone 866 e perdendo 854 volte. I gol segnati sono 3294.

Al quarto posto è preceduta dalla Roma, segue il Milan che apre il podio, al secondo posto ci sono i Nerazzurri e alla prima posizione domina la Juventus. Nella classifica perpetua, la Viola ha subito meno gol della Roma.

Il Palmares della Fiorentina con 2 Scudetti e la Coppa delle Coppe

Le quote scommesse calcio sono sempre relative alle statistiche di una squadra, analizzate e lavorate numericamente dai bookmakers. La storia della Viola presenta un palmares di tutto rispetto, cominciando proprio dai 2 Scudetti vinti nel 1956 e nel 1969.

Nella classifica della Coppa Italia la Viola è al quinto posto a pari merito con il Napoli per i 6 trofei vinti nella storia. La Fiorentina ha trionfato in questo torneo nel 1940, 1961, 1966, 1975, 1996 e 2001. Ha partecipato ben 72 volte a questa competizione e nel 1996 ha vinto anche la sua prima e unica Supercoppa Italiana. In totale la Viola ha conquistato 633 punti in Coppa Italia disputando 342 gare.

In campo internazionale il trofeo più importante in bacheca è la Coppa delle Coppe, vinta dalla Viola nel 1961.

I capocannonieri della Viola e calciatori che hanno disputato più partite

Baggio, Batistuta, Rui Costa, Cuadrado, Vlahovic, Luca Toni, sono soltanto alcuni dei calciatori più famosi nella storia del pallone ad aver indossato la maglia della Viola.

Il calciatore che ha giocato più gare con la Fiorentina è Giancarlo Antognoni con 429 partite, di cui 340 soltanto in Serie A. I giocatori che hanno segnato più gol sono Gabriel Batistuta e Kurt Hamrin, quest’ultimo batte di una rete l’argentino: Hamrin 208 gol e Batistuta 207. Ma attenzione però, perché rispetto al campionato di Serie A, è Batistuta il miglior capocannoniere con 168 reti, 148 sono i gol segnati in questa categoria da Hamrin.

Al terzo posto della classifica capocannonieri della storia Viola, c’è l’italo – argentino Montuori con 84 gol, segue Antognoni con 72 reti e Adrian Mutu con 69 gol segnati.

I calciatori che hanno lasciato il segno negli ultimi decenni sono Rui Costa con 50 reti, Luca Toni con 57 gol segnati, Roberto Baggio con 55 marcature e il campione del mondo Alberto Gilardino con 63 reti in Viola. Per quanto riguarda Vlahovic, i gol totali con la Fiorentina sono stati 49.