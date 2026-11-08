Cuadrado: "Anni stupendi a Firenze, ma mi sento juventino. Avrei voluto chiudere la carriera alla Juve"

Le parole del doppio ex Cuadrado

Lunga intervista a Juan Cuadrado sulle pagine di Tuttosport Queste alcune delle sue dichiarazioni

"A Firenze ho vissuto anni bellissimi: sono arrivato lì dopo un bel campionato a Lecce e ho compiuto un salto di qualità. Mi sentivo in una grande squadra: ho iniziato a prendere consapevolezza, segnando gol e facendo assist. Da lì ho capito che avrei potuto compiere un ulteriore passaggio, che desideravo tantissimo. Cercavo un top top club, ma quella Fiorentina era già una grande squadra: giocavamo benissimo".

Sulla Juventus: "Sarei rimasto, avrei voluto chiudere la mia carriera alla Juve. Non volevo ferire nessuno. Ho vinto tanto, sono entrato nella storia del club e spero che il pensiero su di me, nel tempo, venga rivalutato. In campo ho sempre dato il 200% per me e per la Juve, mi sono sentito juventino. Ho cercato di essere all’altezza di un club del genere. Sì, oggi mi sento di chiedere scusa ai tifosi che ho deluso. Spero che possano capire quel mio passaggio all’Inter senza più rancore".