Ct Bosnia: "Alajbegovic ha un buon potenziale ma quando cambi club l'aspetto più importante è il minutaggio"

Il CT della Bosnia che si appresta a debuttare al Mondiale ha parlato del talento classe 2007 Alajbegovic che piace a tanti club europei

Intervistato da TMW, il CT della Bosnia Barbarez ha parlato del possibile trasferimento del talentino classe 2007 Alajbegovic in forza al Salisburgo che piace a tanti club europei tra cui c'è anche la Fiorentina.



Ecco le parole dell'allenatore bosniaco che cita Alajbegovic e Muharemovic:

"Entrambi i giocatori hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".