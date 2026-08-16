Cristiano Ronaldo annuncia: "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio"

Cristiano Ronaldo ha comunicato che la prossima stagione potrebbe essere l'ultima da calciatore del campione di Madeira

Cristiano Ronaldo guarda già al futuro e ammette che la sua straordinaria carriera calcistica potrebbe essere ormai vicina al termine. In un’intervista a Vogue, il fuoriclasse portoghese classe 85 ha dichiarato:

"Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio" lasciando intravedere l’ipotesi di un ritiro al termine della stagione.

CR7 ha spiegato di voler chiudere la propria carriera lasciando "un’eredità spettacolare" e di avere già numerosi progetti e interessi ai quali dedicarsi dopo l’addio al campo.

"Il calcio può lasciare un grande vuoto – bisogna riempire il proprio tempo in vari modi".

Una possibile uscita di scena che segnerebbe la fine di un’epoca per uno dei più grandi protagonisti della storia del calcio. Ronaldo, ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha costruito una carriera leggendaria, impreziosita da cinque Champions League, oltre 900 gol e cinque Palloni d’Oro.