Criscitiello sui Mondiali: "Siete incapaci, ci avete distrutto tutto. Mancini? Rappresenta il tradimento"

Senza peli sulla lingua il giornalista Michele Criscitello. Spara a zero sulla federazione uscente e anche sull'eventuale prossimo CT azzurro Roberto Mancini.

E' intervenuto a SportitaliaCafè il giornalista e conduttore Michele Criscitiello. Ecco le sue parole: "E' una tristezza sapere che domani inizia il mondiale. Ancora una volta è stato distrutto il sogno azzurro. Ci avete tolto tutto, siete una banda di incapaci, non solo ve ne dovete andare, vi dovete nascondere".

Su Malagò: "Io aspetto il 22 giugno, vado a votare Malagò, dopo tre giorni incomincio a mandare i messaggini. Malagò è l'uomo giusto, perché è un uomo di sport". E ancora: "Il calcio oggi per cambiare ha bisogno della politica. Una volta cambiato la politica deve sparire".

Su Mancini: "Se Malagò si presenta con Mancini parte male. Perché rappresenta il vecchio e soprattutto il tradimento della maglia azzurra. Mancini per me è sopravvalutato, da sempre. E prendiamo un CT che è fuggito a Ferragosto per andare a prendere 30 milioni in Arabia Saudita. Dove ha fallito, ricordiamocelo".

Secondo Criscitiello infine sarebbe da confermare l'attuale CT: "Se mi devi prendere Mancini allora tienimi Baldini".