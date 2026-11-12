Courtois incorona Mastantuono: "Che giocatore, sta facendo benissimo a Firenze. Al Real troverà spazio"

Le parole di stima di Courtois sul talento argentino

Thibaut Courtois crede nelle qualità di Franco Mastantuono e non ha dubbi sul suo futuro. Il portiere del Real Madrid, intervistato in esclusiva da TN durante il Web Summit di Lisbona, ha espresso parole di fiducia nei confronti del giovane talento argentino, attualmente in forza alla Fiorentina.



"Credo che possa riscattarsi; sta facendo molto bene alla Fiorentina in questo momento", ha dichiarato l'estremo difensore belga, soffermandosi poi sulle prospettive del classe 2007.



Courtois ha voluto ricordare soprattutto la giovane età del trequartista: "Molti dimenticano che è ancora giovane, ha 19 anni, e dobbiamo dargli tempo. È un grande giocatore, ha talento e sono sicuro che alla fine troverà spazio nel Real Madrid".



Parole importanti, dunque, da parte di uno dei protagonisti dello spogliatoio dei Blancos. Nonostante il trasferimento in prestito alla Fiorentina, Mastantuono continua a essere considerato un investimento di prospettiva dal Real Madrid, che sembra intenzionato a puntare ancora sulle sue qualità.