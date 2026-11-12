Ecco il bilancio della Fiorentina: perdite per 136,4 milioni di euro, pesa la risoluzione di Pioli

L'investimento per il mercato estivo, invece, si attesta su 127 milioni di euro complessivi

La Fiorentina chiude il bilancio al giugno 2026 con un rosso record di 136,4 milioni di euro, la perdita più alta dall'inizio della gestione Commisso, che finora aveva registrato una media inferiore ai 70 milioni.

A pesare sui conti sono soprattutto i 10 milioni lordi riconosciuti a Stefano Pioli e al suo staff per la risoluzione dei contratti, la multa UEFA da 6 milioni e i mancati ricavi legati al 15° posto in campionato (-5,7 milioni di diritti TV) e all'uscita dalla Conference League prima della semifinale (-3,8 milioni). Incide anche l'aumento del monte ingaggi, passato dagli 80 milioni del 2025 ai 114,6 milioni della stagione successiva.

Nel documento figurano inoltre gli acquisti estivi della gestione Paratici, per un investimento complessivo di 127 milioni di euro. Una cifra che dovrà però essere valutata considerando ammortamenti, commissioni e bonus, destinati a incidere sui prossimi bilanci. Nonostante il passivo record, il calo previsto dei costi salariali e una spesa sul mercato meno elevata potrebbero favorire una riduzione delle perdite già dal 2027.

Gli acquisti della sessione estiva 2026. *Per Franco Mastantuono non è prevista opzione come indicato nel documento