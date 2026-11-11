Sentenza pesante Deeney demolisce Lucca: "Uno dei peggiori attaccanti mai visti, fortunato a fare il calciatore"

L'ex attaccante del Watford interviene sulla lite con De Bruyne e non risparmia critiche pesanti al centravanti del Napoli lo scorso anno in Premier

Il caso tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne è arrivato fino alla CBS Sports. L’ex attaccante Troy Deeney, con un lungo passato con il Watford e oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durissime nei confronti del centravanti: “Con tutto il rispetto possibile, ma è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che abbia mai visto”. Poi ha parlato della lite del Do Dragao, con un giudizio incredulo: “Ha detto a Kevin De Bruyne, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere nel calcio, di andare a fan***o”.

Infine, Deeney ha detto nei confronti di Lucca: “Smetti di guardarti intorno e di parlare. Inizia a lavorare duramente. È l’unica cosa che devi fare. Puoi lamentarti oppure semplicemente stare zitto, fare il tuo lavoro e guardare i risultati alla fine. Questi giocatori parlano troppo. È sempre colpa di qualcun altro”.

Lo riporta videoinformazioni.com