Costacurta va controcorrente: "A me i calciatori presi piacciono, si è cercato di costruire qualcosa di importante"

L'ex difensore, intervenuto a Sky Calcio Club, difende il mercato della Fiorentina: parole in controtendenza rispetto alle numerose critiche delle ultime settimane.

La delicatissima situazione in casa Fiorentina ha portato molti giornalisti e opinionisti a rivedere radicalmente i propri giudizi sul mercato estivo. Dopo l'esonero di Grosso, arrivato appena dopo tre giornate di campionato e altrettante sconfitte, non sono mancate le critiche alla scelta della società e al mercato condotto in estate, inizialmente accolto invece con diversi elogi.

In questo scenario, le parole di Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Calcio Club, vanno decisamente in controtendenza: "A me è sembrato che il mercato collimasse con un tentativo di cercare di fare qualcosa di buono. Forse tanti davanti, un altro difensore centrale l'avrei preso ma parliamo di una sottigliezza. Per il resto io trovo tutti i giocatori presi interessantissimi".

Costacurta non nasconde dunque qualche perplessità, soprattutto per la quantità di giocatori offensivi e per l'assenza di un ulteriore centrale, ma il giudizio complessivo resta positivo. E ribadisce: "Poi naturalmente bisognerebbe essere lì. A me i calciatori presi piacciono".

Un'analisi che, nel momento più complicato della stagione viola e mentre molti stanno rivalutando completamente il mercato alla luce dei risultati, rappresenta una voce decisamente fuori dal coro.