Corvino torna in Francia, nel mirino Leo Dubois del Nantes. Il ruolo, le caratteristiche e l'offerta...

In missione per un terzino. La Fiorentina inizia a muovere passi decisi in vista del prossimo mercato di gennaio. E lo fa puntando ancora sulla Francia. Corvino avrebbe dato mandato a Freitas di volar...

In missione per un terzino. La Fiorentina inizia a muovere passi decisi in vista del prossimo mercato di gennaio. E lo fa puntando ancora sulla Francia. Corvino avrebbe dato mandato a Freitas di volare a Nantes e tentare di stringere i tempi per Leo Dubois, difensore ‘naturale’ destro, ma con la possibilità di rendersi utile pure sull’altra corsia, scrive La Nazione in edicola oggi.

Un terzino, appunto, a conferma che la Fiorentina, al momento che riapriranno i giochi degli affari, cercherà di irrobustire il reparto arretrato. L’obiettivo Dubois parte comunque da lontano, visto che Corvino avrebbe sondato il terreno con il Nantes già la scorsa estate, ma l’affondo – quello definitivo – forse era stato programmato proprio per il prossimo gennaio, ovvero prima che il giocatore entri in regime di svincolo (e soprattutto non rinnovi il suo contratto con il Nantes).

Dubois, classe 1994, ha un accordo in scadenza nel giugno del 2018 e il valore del suo cartellino oscilla fra i tre e i quattro milioni di euro. La proposta che la Fiorentina consegnerà al Nantes dopo i contatti di questi giorni potrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro. (…)