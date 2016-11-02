Non solo Zampano: Corvino punta gli occhi su un altro dal Pescara. La formula del possibile doppio colpo...

I viola si confermano attenti osservatori dei giovani talenti emergenti. Il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino, infatti, non solo ha messo nel mirino il terzino Francesco Zampano de...

I viola si confermano attenti osservatori dei giovani talenti emergenti. Il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino, infatti, non solo ha messo nel mirino il terzino Francesco Zampano del Pescara, ma ha aggiunto sul suo taccuino anche il nome del compagno di squadra Valerio Verre, di ruolo centrocampista. Due elementi che, dopo aver trascinato gli abruzzesi alla promozione, si stanno mettendo in luce anche in Serie A. Già osservati in queste settimane, fra le parti ci sono già stati i primi contatti e i viola potrebbero bruciare la concorrenza, acquistando subito uno o tutti e due i calciatori. Lasciando, però, entrambi in Abruzzo sino al termine della stagione. (gazzamercato.it)