Corvino: " Non possiamo chiedere niente ai tifosi adesso, dobbiamo riconquistarli. Abbiamo fatto un patto..."

"Quando vedi che certi obiettivi sono sfuggiti i tifosi fanno delle analisi, manifestando le loro delusioni, lo fanno anche i giornalisti, ma noi che giochiamo la domenica e sappiamo quanto è importan...

"Quando vedi che certi obiettivi sono sfuggiti i tifosi fanno delle analisi, manifestando le loro delusioni, lo fanno anche i giornalisti, ma noi che giochiamo la domenica e sappiamo quanto è importante il lavoro settimanale per vincere, ecco perché è importante che anche il club sappia fare delle analisi. E cosa ci siamo detti? Siamo fuori dalle coppe, c'è rimasto solo il campionato, anche se dobbiamo recuperare 7 punti in 10 partiti. Gli obiettivi però si raggiungono solo con unità di intenti tra club, squadra e tifosi. Non possiamo chiedere niente ai tifosi adesso, dobbiamo riconquistarli. Abbiamo fatto un patto per fare il massimo per raggiungere la zona Europa League. Cosa non ha funzionato quest'anno? Ci abbiamo provato, abbiamo fatto errori, ma abbiamo lavorato per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ce l'abbiamo messa tutta".

Tommaso Fragassi