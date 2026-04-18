Corvino: "Lunedì conta tanto per noi, la Fiorentina si è tirata fuori. Il percoso a Firenze è nel mio cuore"

Pantaleo Corvino è stato intervistato al Corriere dello Sport in vista della sfida tra il suo Lecce e la Fiorentina, capitolo importante della propria carriera, queste le sue parole

Pantaleo Corvino è stato intervistato al Corriere dello Sport in vista della sfida tra il suo Lecce e la Fiorentina, capitolo importante della propria carriera, queste le sue parole:

Da dove cominciamo direttore, se non da questo Lecce-Fiorentina?

«Non posso che essere orgoglioso dei 23 anni in cui mi sono diviso tra Lecce e Fiorentina. Da una parte, quella in cui sono ora, c’è anche il legame con la mia terra, il Salento. Lecce da sempre è la Firenze del Sud. Che segno del destino incredibile, vivere l’altro grande pezzo della mia carriera alla Viola, con la consapevolezza di essersi voluti bene. Un percorso tutto nel mio cuore».

Ora però ci sono in palio punti che pesano come un macigno.

«Devo essere sincero, lunedì sarà una gara che ha un peso enorme solo per noi, alla luce degli ultimi risultati la Fiorentina si è tirata fuori. Manca solo un mese per ripeterci ancora. A Lecce per anni, tra promozione e salvezze, abbiamo fatto sempre il possibile e anche l’impossibile. Sappiamo che le cadute fanno parte del gioco, ma bisogna fare di tutto perché questo non succeda. Con le forze rimaste dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo».