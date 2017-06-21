Corvino lascia l'hotel con l'agente Simonian, proposti alcuni talenti per la Viola

L'agente di Ever Banega ha proposto a Corvino alcuni talenti con cui rinforzare la Fiorentina del futuro

Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha lasciato l'Hotel Principe di Savoia in compagnia di Marcelo Simonian, l'agente di Ever Banega, che stando alle indiscrezioni gli avrebbe proposto alcuni talenti con cui rinforzare la Viola del futuro. I due al termine dell'incontro hanno raggiunto l'Hotel ME.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com