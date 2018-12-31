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Corvino ammette: "Siamo sulla strada giusta per portare Muriel a Firenze"

Esce clamorosamente allo scoperto Corvino su Muriel. Lo fa attraverso alcune dichiarazioni pubblicate a ABC de Sevilla, al quale ha dichiarato: “Siamo sulla strada giusta per Muriel in viola: è vicino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2018 18:13
Corvino ammette: "Siamo sulla strada giusta per portare Muriel a Firenze" -
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Esce clamorosamente allo scoperto Corvino su Muriel. Lo fa attraverso alcune dichiarazioni pubblicate a ABC de Sevilla, al quale ha dichiarato: “Siamo sulla strada giusta per Muriel in viola: è vicino ma dobbiamo aspettare ancora un po’”. L’ottimismo c’è anche se il dirigente gigliato, mantiene un minimo di cautela per non rischiare affari Berbatov bis

 

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