L'analisi Corsport: "Vanoli non recupera ne Pongracic ne Viery. Joao Mario è in calo, pronto Valdepenas"

In attacco salgono le quotazioni di Beto, nonostante l'ottimo campionato di Pellegrino. L'ex udinese è apparso in crescita durante gli allenamenti

FIRENZE - Terzo giorno di ritiro al Viola Park: alle ore 16 parola a Paolo Vanoli, che dal Wind Media Center sarà protagonista della conferenza della vigilia. Per il resto la parola d'ordine rimane unità, col gruppo che si è chiuso nel centro sportivo di Bagno a Ripoli con il focus sullo scontro salvezza contro l’Udinese.



LE SCELTE. In vista della sfida in programma domani a Udine alle ore 12.30 Vanoli non recupererà nessuno dei due centrali acciaccati, Pongracic e Viery, quindi avanti (per forza) con la difesa che sarà quindi obbligata e l'unico ballottaggio aperto sulla sinistra, dove Valdepeñas insidia Joao Mario, apparso in calo nelle ultime uscite. Per il resto, Fagioli è in vantaggio su Oulai per il posto di regia di un centrocampo che tornerà a tre. L’ivoriano, titolare nelle ultime due uscite contro Juventus e Monza, ieri non si è allenato per motivi personali ma la sua presenza a Udine non è in discussione. Nel ruolo di mezzala da una parte Ndour e dall'altra Brescianini, gli unici in questo momento a poter dare un po' di equilibrio al reparto. Davanti Mastantuono a destra, Njie a sinistra e Pellegrino come centravanti, anche se salgono le quote di Beto, ex di turno e apparso in crescita in questi giorni di lavoro al Viola Park. E a proposito di ex: Arthur Atta, in panchina per 90' a Monza, punta a mettere nelle gambe i primi minuti dal suo infortunio (20 settembre scorso) proprio domani nella “sua” Udine, dove la Fiorentina sarà accompagnata da oltre 1400 tifosi.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport