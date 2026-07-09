CorSport: "La Fiorentina non aspetterà all'infinito Koleosho. Vive le opzioni Bakayoko, Volpato e Aranda"

La Fiorentina comincia a spazientirsi per Koleosho. L'accordo è stato trovato ma il Burnley non da il via libera. Paratici e Goretti tengono vive le altre opzioni.

ATTESA PER KOLEOSHO. La società viola ha necessariamente bisogno di accogliere un esterno offensivo. C’è già un’intesa con Luca Koleosho che vuole la Fiorentina, la quale ha formulato una proposta da 11 milioni di euro al Burnley. Il Paris FC ha offerto qualche milione in più finendo in cima alle preferenze del club inglese, che dovrà sciogliere le riserve in accordo col giocatore.

Paratici e Goretti non aspetteranno all’infinito e tengono vive le altre opzioni, su tutte Bakayoko del Lipsia, Volpato del Sassuolo e Aranda del Boca Juniors. Più complicato Noa Lang, che il Napoli non è convinto di cedere.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport





