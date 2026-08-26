Corriere fiorentino: "Via ai festeggiamenti per il centenario della società. Presente anche Joseph Commisso"

Siamo nella settimana del centenario. Firenze sarà protagonista di un intenso calendario di eventi per festeggiare i 100 anni della Fiorentina.

Una serata che entrerà nella storia del calcio a Firenze. Migliaia di tifosi viola, vestiti di maglie o sciarpe della Fiorentina, hanno dato il via ai festeggiamenti per il centenario della società, ai quali ha partecipato anche il presidente della Fiorentina Joseph Commisso. Il patron, accompagnato dalla madre Catherine e dal dg viola Alessandro Ferrari, ha cantato i cori della curva in mezzo alla folla e stretto centinaia di mani («Sono orgoglioso dei miei tifosi, sono un punto fondamentale della Fiorentina», ha detto) prima di andarsene poco prima che partisse il corteo.

L’enorme sfilata organizzata dalla curva Fiesole è iniziata poco dopo le 21 da piazza Santa Maria Novella per poi percorrere via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via degli Agli, via dei Pecori, piazza Duomo e via dei Calzaiuoli, per arrivare in piazza della Signoria dove, sotto Palazzo Vecchio, c’è stato un primo momento di festa collettiva. Poi i partecipanti al corteo si sono divisi in due gruppi. Il primo ha proseguito in lungarno Acciaiuoli fino a Ponte Santa Trinita, l’altro si è diretto verso Ponte alle Grazie. Il gran finale, intorno alla mezzanotte, con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo sopra Firenze dai lungarni, nei pressi di Ponte Vecchio. Sciarpe, bandiere, vessilli alle finestre e sulle porte dei negozi hanno fatto da cornice a una notte che rimarrà impressa a chi ha nel cuore la passione per la Fiorentina.

Il colore viola ovviamente resterà protagonista assoluto di questi giorni visto che — nelle notti del 28 e 29 agosto — saranno illuminati i punti simbolici della città per accompagnare le celebrazioni del centenario: le Porte Storiche cittadine, il Loggiato degli innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi.

Il prossimo appuntamento è per sabato quando, alla fine della partita tra Fiorentina e Frosinone, si terrà al Franchi uno spettacolo celebrativo per i 100 anni della squadra viola, alla presenza del presidente Commisso. Attesi i grandi calciatori del passato tra cui Baggio e Batistuta. Poi la chicca finale: la partita speciale tra Fiorentina Legends e una selezione di Operazione Nostalgia All Star che si terrà al Franchi il 2 settembre a partire dalle 20 e che vedrà la partecipazione di numerosi ex campioni viola e stelle del calcio.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino