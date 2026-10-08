Corriere fiorentino: "Vanoli orientato a confermare la squadra pre sosta. Mastantuono verso la panchina"

talento argentino (impegnato nella notte tra martedì e mercoledì nell’ultima gara con l’Albiceleste) è arrivato ieri sera a Firenze e tornerà ad allenarsi soltanto oggi

Già sabato per esempio, De Gea e compagni affronteranno una squadra costretta a vincere e con un allenatore (De Rossi) consapevole di essere probabilmente arrivato al dentro o fuori. Una sfida, quella di Marassi, nella quale il mister della Fiorentina pare orientato a confermare sostanzialmente in blocco la squadra che gli ha permesso di battere il Venezia prima, e di costringere sul pari il Napoli poi. Con un grande punto interrogativo: Mastantuono.

Il talento argentino (impegnato nella notte tra martedì e mercoledì nell’ultima gara con l’Albiceleste) è arrivato ieri sera a Firenze e tornerà ad allenarsi soltanto oggi. Possibile quindi che possa inizialmente accomodarsi in panchina lasciando il posto sulla destra a Gnonto. Si vedrà. Di certo c’è che in queste settimane Vanoli ha lavorato tantissimo sugli equilibri e, in particolare, sulla fase difensiva dei terzini mentre da ora in avanti tornerà a concentrarsi anche su Oulai e sulla coesistenza con Fagioli.

Del resto in questo tour de force (con Inter, Atalanta e Sassuolo si giocherà ogni tre giorni considerando l’infrasettimanale) ci sarà bisogno di tutti. Anche e soprattutto di quei giocatori che fin qua, invece, hanno dato poco. Basta pensare ad Atta, o a Gonçalves. Due che hanno avuto un avvio complesso ma che, da ora in avanti, devono fare la differenza.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino