Corriere fiorentino: "Solo piccole possibilità per Solomon di restare. Sarà addio per Harrison e Sottil"

Servono esterni in casa viola. Se il Tottenham non abbassa le richieste, Solomon andrà via. In partenza anche Harrison e Sottil. Parisi fuori fino a novembre.

Il riferimento è agli attaccanti esterni. Una questione già affrontata a gennaio, quando Vanoli voleva ma non poteva cambiare modulo, e che adesso torna di moda. Le due ali arrivate in inverno infatti (Harrison e Solomon) se ne sono andati e ora come ora resiste solo qualche (piccola) possibilità di riportare in viola l’israeliano. Dipenderà dalle richieste del Tottenham, con cui i rapporti sono per ovvi motivi ottimi, ma certo la Fiorentina non si avvicinerà nemmeno ai 10 milioni pattuiti sei mesi fa. Per il resto, il deserto.

Tornerà Sottil, destinato però a partire per l’ennesima volta, e anche l’unico che in stagione ha dato risposte belle e sorprendenti in un ruolo per lui inedito (Parisi) sarà fuori causa almeno fino a novembre per la rottura del crociato. E se è vero che quest’anno senza l’impegno europeo non ci sarà bisogno di una rosa extralarge è evidente che Grosso avrà bisogno almeno di un paio di alternative per ruolo.

Lo riporta stamani in edicola il Corriere fiorentino



