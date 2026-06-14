Corriere fiorentino: "Sogno Ruggeri per la Fiorentina. Sono seguiti anche Norton-Cuffy e Joao Mario"

Non solo esterni, ma anche terzini. Con la prossima partenza di Dodò e forse anche di Gosens, si lavora a ricostruire anche quelle fasce.

Ali, quindi, ma non solo. Per il 4-3-3 infatti c’è bisogno anche di terzini che spingano con continuità e tutto lascia pensare che anche in quel reparto ci sarà tanto da fare. Basta pensare alla più che possibile cessione di Dodò, sul quale resiste l’interesse di Roma e soprattutto Napoli, ma anche alla necessità di intervenire (a prescindere dalla decisione che verrà presa su Gosens) sulla sinistra.

E allora ecco i sondaggi per il genoano Norton-Cuffy o per lo juventino Joao Mario, o il sogno di poter mettere le mani su Matteo Ruggeri, delll’Atletico Madrid. Tanti nomi, e non potrebbe essere altrimenti. Normale, con due fasce da costruire praticamente da zero.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino