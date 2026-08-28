Corriere fiorentino: "Si spargono le voci su Njie. Il Torino aveva rifiutato un offerta da 12 milioni per lui"

Njie ma non solo: c'è anche il mercato in uscita. Gudmundsson interessa al Bologna, rimane da definire la cessione di Dodò.

Certo, a 24 ore dalla gara contro il Frosinone il reparto offensivo non è completato, ma con il probabile arrivo di Zirkzee la società è convinta di aver trovato un sostituto all’altezza e soprattutto ora può concentrarsi sulle altre operazioni, esterni in primis. Si spiegano così le voci sull’interesse per Alieu Njie, esterno svedese di origine gambiana per il quale il Torino ha rifiutato un’offerta del Salisburgo da 12 milioni. Un nome che conferma la ricerca di interpreti sulle fasce dopo l’affare sfumato per Poku, seppure in uscita ci sia ancora molto da fare.

Definito il futuro di Fabbian, che ieri non si è allenato per trasferirsi al Parma in prestito e diritto di riscatto a 14 milioni, è di ieri anche l’interesse del Bologna per Gudmundsson, nome fino a oggi rimasto fuori dai rumors di mercato ma inizialmente considerato cedibile. Resta comunque alta l’attenzione su altre cessioni, come quella di Dodò al Nottingham Forest (la cui prima offerta da 7 milioni è stata rifiutata) o di Sottil per il quale si è fatto vivo l’Avellino. Tracce che anticipano un finale di mercato rovente, ma di fronte al quale la Fiorentina è pronta a presentarsi con un volto nuovo in attacco.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino