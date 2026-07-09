Corriere fiorentino: "Pongracic e Comuzzo potrebbero essere ceduti. Per l'italiano non si esclude un prestito"
Le uscite in difesa saranno importanti, visti i due acquisti e l'interessamento per un terzo centrale. Sia Pongracic che Comuzzo potrebbero essere ceduti.
In casa viola senza Conference mancheranno svariati minuti a disposizione: ergo, non ci sarà posto per tutti, con tanti esuberi anche in difesa, come Moreno e Valentini. L’arrivo di Dragusin, poi, rende ancor più incerta la posizione di uno tra Pongracic (messosi in mostra al Mondiale) e Comuzzo, su cui la società potrebbe aprire a un prestito ma anche a una (solo se remunerativa) cessione a titolo definitivo. Su un elemento non ci sono dubbi: la dirigenza viola ha anticipato i tempi per mettere a disposizione di Grosso una difesa quanto più possibile definita fin dai primi giorni di ritiro.
Una mossa strategica per voltare pagina ed evitare di rivivere, partendo dalla fase di non possesso, le criticità vissute lo scorso anno.
Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino