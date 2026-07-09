Corriere fiorentino: "Pongracic e Comuzzo potrebbero essere ceduti. Per l'italiano non si esclude un prestito"

Le uscite in difesa saranno importanti, visti i due acquisti e l'interessamento per un terzo centrale. Sia Pongracic che Comuzzo potrebbero essere ceduti.

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2026 10:54

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