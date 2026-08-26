Corriere fiorentino: "Poku è andato al Besiktas, la Fiorentina potrebbe tornare su Bakayoko"

La Fiorentina - tramontata la pista Poku - deve nuovamente guardarsi intorno per cercare l'esterno d'attacco da consegnare a Grosso.

Non era nei piani della Fiorentina una partenza in campionato come quella vissuta a Roma, ma non doveva essere nei piani di Paratici nemmeno un’ultima settimana di trattative come quella che si va profilando. Da una parte il caso Kean che da ieri si è ufficialmente arricchito della tanto attesa offerta del Como da 40 milioni (35 di parte fissa, 5 di bonus più una possibile percentuale sulla futura rivendita) e sul quale il club dovrà decidere se liberarlo (sostituendolo) o trattenerlo alla corte di Grosso, dall’altra il resto di un mercato dove c’è ancora molto da fare a cominciare dalle corsie esterne.

Già, perché oltre agli strascichi del pesante k.o. dell’Olimpico (cui è seguito anche un ritorno in città reso difficoltoso dalle chiusure autostradali dell’A1) Paratici è ancora alle prese con la ricerca di un esterno offensivo da consegnare al suo allenatore, tanto più dopo che ieri Poku ha trovato l’accordo con il Besiktas che ha inserito l’obbligo di riscatto. L’esterno olandese del Bayern Leverkusen che i viola avevano in pugno, come confermato dalla dirigenza tedesca soltanto qualche giorno fa, ha scelto di mettersi a disposizione dell’ex Italiano a Istanbul obbligando in questo modo la dirigenza a guardarsi nuovamente intorno, magari tornando su obiettivi già seguiti come il belga Bakayoko del Lipsia.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino