Corriere Fiorentino: “La Fiorentina per Kayode vuole 40 milioni. Meglio cedere Dodò”

La Premier League spaventa sempre l’Italia. Quasi in ogni sessione di mercato. E secondo alcune indiscrezione, avrebbe bussato anche alle porte della Fiorentina per Michael Kayode. il giovane terzino viola fa gola al Tottenham, anche se non sono arrivate ancora offerte ufficiali. E qui, in casa viola nasce il quesito: giusto cedere Kayode per finanziare il mercato?

La Fiorentina valuta il talento italiano ben 40 milioni e la società stravede per lui. Lo stesso vale per Palladino che considera una pedina fondamentale per il suo modulo, 3-4-3 o 4-3-2-1 che sia. Detto ciò, forse sarebbe meglio trattenere Kayode aspettando possibili offerte per il suo compagno di reparto Dodò. Certo, l’importo economico non sarebbe lo stesso ma in questo modo Palladino avrebbe a disposizione Kayode per la sua Fiorentina, con l’italiano pronto a continuare a crescere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, SIMEONE VUOLE TORNARE ALLA FIORENTINA