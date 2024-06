Ag. Nico Gonzalez: “L’anno scorso ha rinnovato il contratto. Futuro? Mi affido alle parole di Pradè”

Durante l’evento di MINI Padel Summer Cup a Forte Village, Alessandro Moggi, ai microfoni di Sky Sport, ha discusso del futuro di alcuni dei suoi assistiti, concentrandosi in particolare su Ciro Immobile e Nico Gonzalez. Ha sottolineato come l’estate sia stata caratterizzata dalle competizioni con le Nazionali, come l’Europeo e la Copa America. Moggi ha dichiarato: “Mi aspetto che tutti facciano bene nelle loro competizioni: Mateo Retegui, che agli Europei giocherà come previsto nella prossima partita, e Nico Gonzalez in Copa America. Purtroppo Immobile vive questa esperienza da spettatore e tifoso, essendo molto legato alla Nazionale.”

Ha poi parlato del futuro di Nico Gonzalez: “L’anno scorso ha rinnovato il contratto con la Fiorentina al termine della sessione di mercato. La Fiorentina ha rifiutato un’importante offerta dalla Premier League di 42 milioni. L’estate precedente c’era stata un’offerta da un altro club inglese. Attualmente, Gonzalez sta disputando la Copa America; è un giocatore molto importante e probabilmente il simbolo della Fiorentina. Quando c’è un contratto in essere, spesso mi affido alle parole dei dirigenti: in questo caso, ho letto le dichiarazioni di Pradè di qualche giorno fa, che ha detto che Nico rimarrà alla Fiorentina al 99 per cento.”

