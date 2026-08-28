Corriere fiorentino: "Innegabile l'amarezza per come è terminata l'avventura di Kean alla Fiorentina"

Kean è tornato al centro del calcio italiano a Firenze. Forse un avventura così meritava un finale diverso dai capricci e le forzature degli ultimi giorni.

Garantito un ingaggio da 6 milioni a Kean i lariani hanno chiuso anche con la Fiorentina per un prestito oneroso da 5 milioni, un riscatto obbligatorio da altri 25 milioni e bonus per 5 milioni che portano l’esborso a 40 milioni complessivi. Più o meno la cifra che la Fiorentina aveva sempre chiesto per lasciar partire il suo bomber reduce da 35 gol in 2 stagioni (oltre le prime 2 gare ufficiali di quest’anno) con il quale l’addio non è stato dei più morbidi.

Innegabile l’amarezza per come è terminata un’avventura che aveva riportato Kean al centro delle attenzioni del calcio italiano, seppure sia da credere che una separazione fosse già stata preventivata.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino