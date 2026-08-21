Corriere Fiorentino: "Il Como insiste per Kean, ma la Fiorentina detta le condizioni dell'affare"

I lariani sembrano pronti ad offrire 38 milioni ai viola, che però per sedersi al tavolo ne chiedono almeno 40.

Continua a procedere la telenovela Kean-Como: come riporta il Corriere Fiorentino, sono ore calde per la trattativa, perché la squadra di Fabregas dovrebbe presentare la seconda offerta ufficiale al club viola.

Si parla di una cifra intorno ai 38 milioni: la Fiorentina ne chiede almeno 40 per sedersi al tavolo, e proprio per questo si può pensare a un altro rifiuto da parte di Paratici & Co.

Oltre alla somma, ci sono da chiarire la formula e la modalità dell'affare: il DS viola vuole la maggior parte dei soldi subito, con percentuali sulla futura rivendita e bonus legati invece al dopo. Per quanto riguarda la formula, la viola è stata chiara, un'operazione a titolo definitivo, niente prestito con diritto di riscatto, se fosse prestito si parlerebbe comunque di obbligo, con la prima rata bella corposa.

Al momento la trattativa non ve verso la fumata bianca, sarà un'operazione che porterà via del tempo, che comunque inizia a stringere, con la fine del mercato sempre più vicina.