Corriere fiorentino: "Fiorentina a caccia di esterni. Koleosho, Kostic e Laurientè nella lista di Paratici"

Serviranno molti esterni alla Fiorentina per poter fare il 4-3-3.

Si fa presto a dire 4-3-3. Perché è vero, basta farsi un giro per l’Europa per rendersi conto di come sia quello l’abito scelto da quasi tutte le squadre più «belle e vincenti». Del resto, se si vuol giocare un calcio moderno, aggressivo, proiettato in avanti e (soprattutto) che trovi sfogo con gli uno contro uno sugli esterni, quella è la strada.

Il problema, uno dei tanti che Fabio Paratici ha ereditato dalla campagna acquisti dell’estate scorsa, è che gli elementi più importanti per passare dalla teoria alla pratica non ci sono.

Per questo, e considerando che Gudmundsson è sulla lista dei cedibili, non si va troppo lontani dalla realtà se si immagina che Paratici debba andare a caccia di quattro (tre come minimo) attaccanti esterni. Non a caso in queste settimane sono circolati nomi come quello di Kostic (svincolato dalla Juve), Laurientè (Sassuolo) o, con ancor più insistenza, candidature come quelle del Nazionale Under 21 Koleosho, tornato al Burnley dopo il prestito al Paris Fc o del turco Basar Onal, del NEC.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino