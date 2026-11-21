L'analisi Corriere fiorentino: "Ci ricorderemo di Reggio Emilia come la svolta. Pedro si prenderà in mano la Fiorentina"

Rodaggio finito, Gonçalves è al centro del villaggio viola e a Monza agirà da numero 10. Per una Fiorentina d’attacco

Su una cosa sono (più o meno) tutti d’accordo: questa Fiorentina è stata costruita per giocare a calcio. Del resto, quando hai giocatori come Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie, Atta, Fagioli, Oulai e perché no, Jimenez, è dura immaginare una strada diversa. Lo stesso Vanoli, che ad un certo punto pareva aver messo la retromarcia (riproponendo lo stesso centrocampo dello scorso anno, con un Brescianini in più e un uomo offensivo in meno) lo ha detto più volte. «A questi ragazzi ho chiesto di osare», ha sottolineato anche nella chiacchierata con Cronache di Spogliatoio . E chissà. Magari un giorno nella storia di questo campionato ci si ricorderà della trasferta di Reggio Emilia come quella della svolta. Un po’ per la vittoria ritrovata, ma anche e soprattutto per quell’ultima mezzora in cui il mister, appunto, ha deciso di mandare la qualità al potere. Trenta minuti nei quali Oulai ha preso in mano il centrocampo e nei quali Pedro ha fatto vedere quanto possa spostare gli equilibri.

Gioco a due tocchi, verticalizzazioni, corridoi che forse nessuno tra i suoi compagni riesce a vedere. Un lampo di luce improvviso, che a tratti ha illuminato la scena anche in occasione della sfida della settimana successiva con la Juventus. È stato, quello, l’atto di coraggio che un po’ tutta Firenze chiedeva al mister. Una squadra schierata col 4-2-3-1, con quattro calciatori prettamente offensivi in campo dall’inizio, e con il portoghese sulla trequarti. «Mi trovo molto bene alla Fiorentina — le sue parole ai portoghesi di Record — Vanoli è un allenatore che apprezzo molto e ora sta a me dimostrare di meritarmi la sua fiducia e quella del club». Dopo un lungo periodo di rodaggio insomma, nel quale l’ex Sporting ha dovuto più che altro (ri)costruirsi una condizione fisica all’altezza, Pedro sembra definitivamente pronto per prendere in mano i suoi compagni. «Ho dovuto affrontare tanti cambiamenti importanti, sotto tutti i punti di vista, adattandomi per esempio ad allenamenti diversi, come quelli in palestra, ai quali non ero molto abituato». Il suo obiettivo adesso è trovare continuità, rimandando alla primavera i discorsi sull’eventuale riscatto e senza pensare a quello che poteva essere («In estate potevo andare al Milan») e invece non è stato. Gonçalves al centro del villaggio viola insomma, ma non solo. Se per la gara di lunedì infatti la sua maglia da titolare non è in discussione presto di potrebbe aprire un ballottaggio con Atta.

Lo scrive stamattina il Corriere fiorentino