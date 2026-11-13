Corriere dello Sport: “Zirkzee può tornare in Italia: niente Fiorentina, ci pensa il Napoli"

Il Napoli pensa all'ex obiettivo Viola

Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United già nella prossima finestra invernale e fare ritorno in Italia. Sull'attaccante olandese, che durante il mercato estivo era stato a un passo dalla Fiorentina, si sarebbe mosso il Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il club azzurro starebbe valutando il suo profilo per completare il reparto offensivo e affiancare un'alternativa a Højlund.



La società partenopea guarda con interesse alle possibili occasioni provenienti dalla Premier League e avrebbe individuato nell'ex Bologna un'opportunità da cogliere attraverso la formula del prestito a gennaio.



L'avventura inglese di Zirkzee, almeno finora, non ha rispettato le aspettative: con la maglia dei Red Devils ha raccolto appena 186 minuti in stagione, mettendo comunque a segno due reti, l'ultima domenica scorsa contro l'Aston Villa. Una possibile separazione non è da escludere, anche se molto dipenderà dalle valutazioni di Pochettino, indicato come prossimo allenatore del Manchester United dopo Carrick.