Corriere dello Sport: "Uno dei nomi per sostituire Piccoli è Pinamonti: il Sassuolo chiede 15 milioni"

In caso Roberto Piccoli venga ceduto si aprirebbe il problema del vice-Kean. Uno dei nomi è Andrea Pinamonti, che il Sassuolo valuta 15 milioni.

La ciliegina è Mastantuono, arrivato ieri, ma mancano ancora alcune guarnizioni per la torta, nello specifico gli esterni: la Fiorentina continua a muoversi su più fronti in un mercato che resta tutt'altro che chiuso. La priorità riguarda appunto l'esterno offensivo di livello da regalare a Fabio Grosso. Resta da definire anche il futuro di Roberto Piccoli: la conferma di Moise Kean come centravanti titolare potrebbe infatti ridurre il suo spazio, mentre il Genoa continua a seguirlo. Nelle ultime ore si registra anche l'interesse del Bologna, che prenderebbe Piccoli soltanto in prestito con diritto.

Tra i profili monitorati in caso di partenza del classe 2001 c'è sempre Andrea Pinamonti, che il Sassuolo cederebbe per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro. In uscita a centrocampo uno dei nomi più osservati è Nicolò Fagioli. L'ex Juventus resta un elemento importante del progetto viola, ma non è considerato incedibile: davanti a un'offerta significativa, intorno ai 30 milioni e soprattutto dalla Premier League, la Fiorentina potrebbe sedersi al tavolo. In caso di partenza, il primo nome sul taccuino resta Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha espresso al Sassuolo la volontà di cambiare squadra e i viola seguono con attenzione l'evolversi della situazione. Sul fronte delle uscite è ormai ai dettagli anche la cessione di Nicolas Valentini all'Alavés. Il difensore argentino, dopo aver rifiutato il Gremio, è vicino al trasferimento a titolo definitivo in Liga. L'operazione dovrebbe garantire alla Fiorentina un incasso tra i 2 e i 3 milioni di euro, oltre a una plusvalenza piena visto che il centrale era arrivato a parametro zero.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport