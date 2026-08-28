Corriere dello Sport su Zirkzee: "La Fiorentina non ha avuto dubbi a puntarci forte dopo aver valutato altre soluzioni"

L'attaccante ex bologna è ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Scelto lui per il dopo Kean dopo aver scartato altri profili.

A JOSHUA. L’olandese, al Manchester United dal 2024, su cui nei giorni passati è stata forte anche la pressione della Juventus, ha un anno in meno del centravanti azzurro (2001 contro 2000) e anche un ruolo diverso. Insomma, nove per nove solo sulla carta e nemmeno come numero di maglia (Zirkzee in Inghilterra ha l’11, che a Firenze quest’anno ha scelto Gudmundsson per un'altra possibile e curiosa staffetta, e non è detto che prenda il 9 lasciato libero dallo stesso Kean), ma la Fiorentina non ha avuto dubbi a puntarci forte dopo aver valutato altre soluzioni tipo Beto dell’Everton, come detto, e Alì Zoma del Norimberga, mettendosi in concorrenza proprio con la Juventus e almeno un altro paio di società che continuano ad essere ugualmente interessate all’ex Bologna.

Grazie all’ottimo rapporto di Paratici con Kia Joorabchian, procuratore di Zirkzee, è andata decisa sull’ex Bologna ottenendo dallo stesso, se non un sì convinto, l’apertura totale alla trattativa con il Manchester e, a quel punto, è scattata l’azione viola che ha avuto subito effetto e potrebbe avere un seguito concreto già da oggi: il prestito oneroso è sicuro, si gioca tutto sulla formula del riscatto (allo United hanno sempre chiesto l’obbligo) per una cifra totale intorno ai quaranta milioni. Quelli di Kean.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport