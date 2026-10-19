Corriere dello Sport stronca la viola: "Viery 4.5, deficitario dietro. Njie 4.5, gol divorati ed un palo clamoroso"

La Fiorentina paga dazio alla fase difensiva per l’ennesima volta e anche ad un sistema di gioco che non l’aiuta, poi dopo il terzo gol sparisce

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Vanoli (all.) 5



Accetta la sfida a viso aperto con il Como e non gli gira neppure bene sugli episodi, ma la Fiorentina paga dazio alla fase difensiva per l’ennesima volta e anche ad un sistema di gioco che non l’aiuta, poi dopo il terzo gol sparisce.



De Gea 5,5



Pomeriggio complicato. Due paratone nel primo tempo, Liberali lo grazia una volta, la seconda no. Da maluccio a male su Douvikas.



Jimenez 5



Fino allo 0-2 è terzino, dopo diventa ala aggiunta e sfiora il gol con un tiro deviato. Però, lascia tanto spazio e campo a Caqueret.



Dodo (24’ st) sv



Ci mette un po’ di corsa, stop.



Dragusin 5



Statico sul colpo di testa di Nico Paz, poi alza bandiera banca sulla finta di Douvikas che lo punta, lo salta e segna.



Pongracic 6



Poteva essere la domenica della doppietta per il centrale croato al rientro da titolare, ma un Var infinito e “manuale” gliela nega.



Viery 4,5



Utile quando si propone in avanti (da un suo colpo di testa nasce l’1-2), deficitario dietro. Uno, vedi come Liberali gli scappa e due come arriva tardi a chiudere su Nico Paz nel 2-0 lariano.



Valdepeñas (19’ st) 5



Raramente dà profondità alla sua azione.



Ndour 5



Nel centrocampo di superpalleggiatori fa molta fatica a trovare posizione e misure giuste per essere d’aiuto a quello viola.



Beto (34’ st) sv



Non aggiunge niente.



Fagioli 5,5



Sfiora il gol d’autore dopo slalom in area ospite. Da tanti palloni toccati nel primo tempo a pochi nella ripresa.



Mastantuono 5,5



Ha compiti difensivi su Valle che lo inibiscono. Suo l’angolo dell’1-2 e sarebbe sua la punizione del 2-2. Ottimo l’assist a Pellegrino.



Brescianini (24’ st) 5



Poca presenza, poca sostanza.



Gonçalves 5



Inizia con una cosa eccellente (assist a Njie) e una pessima (errore in disimpegno, De Gea salva su Da Cunha). Perde anche il pallone del 3-1 ospite e, a proposito di palloni persi, c’era un fallo chiaro di Milla sull’ex Sporting nell’1-0.



Gnonto (19’ st) 5



Due angoli nel nulla, due-tre iniziative senza esito.



Njie 4,5



Ha tre palle-gol in modi e “pesi” differenti, ma l’ultima con cui colpisce il palo è clamorosa.



Pellegrino 5



Qualche sponda spalle alla porta e un tiro sull’assist di Mastantuono che meritava più voglia di fare gol.