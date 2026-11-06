Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Si va verso la conferma degli undici di Reggio Emilia. Ballottaggio tra Fagioli e Oulai"

Paolo Vanoli è orientato a riproporre l'undici di Reggio Emilia con un solo ballottaggio: quello tra Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai

FIRENZE - Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina, che scenderà in campo alle ore 11 per proseguire la preparazione della sfida di domenica sera al Franchi contro la Juventus. Niente da fare per Arthur Atta, che con ogni probabilità farà il suo rientro subito dopo la sosta. L’ex centrocampista dell'Udinese, alle prese con un sovraccarico strutturale all’addome, ha ripreso a lavorare sul campo ma ancora individualmente. Qualche speranza in più per Luca Ranieri, che proverà a smaltire in extremis l’infortunio rimediato al nervo del piede nelle scorse settimane. Anche il classe 1999 si è allenato a parte, ma proverà a tornare in gruppo entro la rifinitura di domani. Si vedrà.



LA NOVITÀ. Per quanto riguarda la formazione, Paolo Vanoli è orientato a riproporre l'undici di Reggio Emilia con un solo ballottaggio: quello tra Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai. L’ivoriano potrebbe spuntarla davvero stavolta. Il tecnico viola si sta convincendo a lasciare in panchina Fagioli per alleggerirlo dalle pressioni legate alle ultime prestazioni sottotono. Ne beneficerebbe l’ex Trabzonspor, che avrebbe così la sua occasione. Per il resto, non si deroga da De Gea tra i pali. In difesa spazio a Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. Quest’ultimo ha convinto Vanoli. A centrocampo di nuovo Ndour, Oulai più di Fagioli, e Brescianini. Davanti riecco Mastantuono, Pellegrino e Njie. Con Gonçalves che subentrerà verosimilmente a gara in corso.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport