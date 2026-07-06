Corriere dello Sport scrive: "Martinelli all'Avellino: previsto anche un premio di valorizzazione"

Il giovane portiere vestirà la maglia dell'Avellino nella prossima stagione

Tommaso Martinelli è ormai a un passo dal trasferimento all'Avellino. Manca soltanto l'ufficialità per il passaggio in prestito del portiere classe 2006, che nella prossima stagione giocherà nuovamente in Serie B dopo l'esperienza degli ultimi mesi alla Sampdoria.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione tra Fiorentina e Avellino è stata definita nelle ultime ore e comprende anche un premio di valorizzazione a favore del club campano. L'incentivo scatterà al raggiungimento di un determinato numero di presenze da parte dell'estremo difensore, una formula che testimonia la volontà di entrambe le società di puntare con decisione sulla crescita del giovane viola. L'Avellino avrà così un ulteriore stimolo a concedergli continuità, mentre la Fiorentina continuerà a seguirne da vicino il percorso in vista di un futuro rientro a Firenze.