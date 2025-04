Corriere dello Sport: “Scaduti i tempi dell’obbligo di riscatto per Zaniolo. Ritornerà al Galatasaray”

Il Corriere dello Sport suona il gong: sono infatti scaduti i tempi dell’obbligo di riscatto da parte della Fiorentina, scattati al 60% delle presenze (da mezz’ora in su) dell’ex Azzurro. Zaniolo non arriverà mai a quella cifra. E quindi?

La Fiorentina non dovrà pagare nulla al Galatasaray, che detiene ancora il cartellino del centrocampista offensivo di Massa, classe 1999. Al termine della stagione deciderà in serenità il da farsi: Pradè, con il placet di Commisso, ovviamente, potrebbe decidere di rispedirlo al mittente questa estate, riscattarlo sì ma senza obbligo, oppure ritrattare con il club di Istanbul per prolungarne il prestito. Qualsiasi scelta non era quello che si aspettava né Zaniolo né la Fiorentina.